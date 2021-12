Due escursioni di fine anno organizzate da 'Monesi Young' entrambe nell'entroterra imperiese

Monesi Young organizza per le ultime due domeniche dell’anno escursioni nell’entroterra imperiese. Domenica prossima la ‘Selvaggia Valle Prino’, fuori dai soliti percorsi, dai sentieri più conosciuti dell’alta Valle Prino ci avventuriamo da Pianavia fra boschi di roverelle, ginestre e bassi cespugli, a volte rovi, attraverso sentieri dimenticati sino a giungere alla via Marenca.

Domenica da Caravonica per la strada Regia, una escursione semplice per lo ‘smaltimento dei panettoni’. Dal paese di Caravonica, un tempo posto strategico di tappa per le numerose carovane che risalivano la via Marenca dirette dal mare verso il colle san Bartolomeo per discendere in valle Arroscia e raggiungere il Piemonte.

Per informazioni rivolgersi alla guida Marina Caramellino: 3371066940.