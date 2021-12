Sanremo: fatture false per dipendenti Rai al Festival, titolare di un albergo ottiene la 'messa in prova' di un anno

Anche il Corriere della Sera ha pubblicato oggi la notizia della note spese ‘gonfiate’, presentate alla Rai in relazione alle trasferte dei dipendenti della tv di Stato per il Festival di Sanremo. I cinque dipendenti sono stati rinviati a giudizio per truffa ai danni dello Stato con un totale di 13.620 euro intascati dagli imputati (Carlo Gianforchetti, Giuseppe Manzo, Fabio Soldani, Massimo Saulini e Fabio Gallotta.

Il caso risale agli anni 2013, 2014 e 2015 e riguarderebbe delle fatture false, emesse dall’hotel Belsoggiorno di Sanremo. Il gestore dell’albergo, Matteo Paracchini, ha ottenuto la messa in prova di un anno, svolgendo attività di volontariato due volte la settimana.

Secondo quanto scritto dal ‘Corriere’, il titolare della struttura aveva, inizialmente, parlato di un cosiddetto ‘sistema Rai’ che avrebbe garantito l’occupazione di tutte le stanze durante il Festival e, in cambio, sarebbero state modificate le fatture, in modo da lucrare sulle note spese.

Sempre secondo l’indagine sarebbe stato un uomo a obbligare Paracchini ma, quest’ultimo, non ha mai fatto il nome, sembra per “garantire il proprio lavoro e tutelare se stesso e la propria famiglia”. I cinque dipendenti di corso Mazzini, secondo l’accusa avrebbero depositato fatture false, senza una vera organizzazione, ovvero un ‘sistema’.