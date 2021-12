Andagna è il paese dei presepi: 64 natività con materiali di riciclo recuperati anche dall'alluvione (Video)

Andagna quest'anno si è trasformato nel paese dei presepi. Nella frazione di Molini di Triora ne sono stati allestiti ben 64, realizzati da persone che hanno casa in questo borgo, residenti e non.

Per celebrare questa iniziativa è stato anche realizzato un video che mostra tutti i presepi. "Vogliamo ringraziare con il cuore tutti coloro che con donazioni, volontariato e dedizione hanno contribuito alla realizzazione di questa bellissima iniziativa. - ci raccontano dal paese - C’è bisogno di calore e dolcezza…Andagna vuole vivere e a chi vorrà raggiungerci nel tempo dell’attesa, “donare” il vero senso del Natale! L'iniziativa è dedicata a tutti coloro che amano Andagna e il video è dedicato anche a tutti coloro che per vari motivi non sono più ad Andagna ma che ad Andagna hanno lasciato un pezzo di cuore".