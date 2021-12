Convocato per venerdì prossimo il Consiglio Comunale di San Bartolomeo al Mare, l'ordine del giorno

Il Consiglio comunale di San Bartolomeo al Mare è convocato in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione per le 12.30 di venerdì prossimo.

All'ordine del giorno l'approvazione dello schema di convenzione per l'anno 2022 della gestione associata dei servizi socio-assistenziali dell'Ambito Territoriale Sociale 12 e l'approvazione del regolamento per la formazione e la gestione dell'elenco degli operatori economici per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture inferiori alle soglie comunitarie.