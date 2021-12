Tamponi a Sanremo: Amaie Energia "Con il 'drive' di Bussana risolti i disagi viari in centro città"

"Con la collaborazione del nostro personale per l’accesso alla struttura gli utenti hanno evitato lunghe attese, e il personale Asl ha potuto svolgere il proprio lavoro in modo professionale e nella massima tranquillità senza dover assistere a manifestazioni di intolleranza per le lunghe attese".

Lo ha detto Tiziana Ramoino, componente del Cda di Amaie Energia, commentando il nuovo luogo per i tamponi a Sanremo, nel parcheggio dell'azienda matuziana, sul lungomare di Bussana.

"Gli episodi di insoddisfazione degli utenti - termina Ramoino - che hanno bloccato il traffico nel pieno centro di Sanremo, in questi giorni precedenti le festività natalizie, sono stati risolti in tempi veramente eccellenti, a dimostrazione che la società ha assolto ad un impegno a servizio delle amministrazioni locali con le quali collabora”.