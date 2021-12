Domani l'intervento sul 'Roya 1': possibili problemi dell'erogazione dell'acqua nel dianese e a Imperia

Lavori urgenti di Riovieracqua, alla condotta principale del Roya 1 a Imperia, la prossima settimana nella zona di via Del Cantiere e probabili problemi per gli utenti del golfo dianese e in una porzione della città di Imperia.

Visto che l'entità della rottura si sta gradualmente ampliando, potrebbe essere necessario eseguire alcune manovre di rete che potranno comportare cali di pressione o l’interruzione del servizio, come detto in tutto il golfo dianese ed in una zona a Levante di Imperia, dalle 11 di domani, fino all’ultimazione dei lavori, prevista entro le 20.30 dello stesso giorno.

Come sempre, al ripristino delle condizioni normali di erogazione, si potranno verificare fenomeni di torbidità dell'acqua che andranno progressivamente a scomparire e, comunque, non pregiudicheranno la potabilità dell'acqua.