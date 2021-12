Sanremo: 65 mila euro per comprare tre nuove auto di servizio alla Polizia Locale

Il comando della Polizia Locale di Sanremo potrà contare su tre nuove auto a disposizione degli agenti per il controllo della città.



Gli uffici di palazzo Bellevue hanno dato l’ok alla spesa di oltre 65 mila euro per acquistare una Citroen C3 (15 mila euro circa), una Toyota Yaris ibrida (20 mila euro circa) e una Suzuky Vitara (29 mila euro circa).



Le vetture sono state scelte sul portale ‘acquistinretepa’ per arrivare alla migliore soluzione possibile per il comando matuziano.