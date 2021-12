Provincia di Imperia al 77° posto per la qualità della vita: maglia nera per società, lavoro e giustizia, ci salva il clima

La provincia di Imperia si piazza al 77° posto per la qualità della vita. Posizione bassa nella classifica de Il Sole 24 ore ma un piccolo miglioramento rispetto all'anno scorso, salendo di quattro posizioni.

Siamo ben lontani da Trieste, Milano e Trento, il podio delle migliori. Rimanendo in Liguria la provincia di Imperia è quella che ottiene il risultato peggiore: Genova è al 26° posto (peggiorando di 7 posizioni), Savona al 44° (migliorando di 4 posizioni) e La Spezia al 42° (migliorando di 3 posizioni).

Diversi i fattori che portano Imperia nella parte bassa della classifica. Ad esempio, rispetto alla media nazionale la nostra provincia è in controtendenza per il ritardo nei pagamenti delle fatture a 30 giorni, 21% in più.

Ricchezza e consumi ci portano al 65° posto della classifica, con un peggioramento rispetto alla scorsa classifica e uno dei risultati peggiori nel nord Italia. Raggiungiamo i primi posti per numero di ore di cassa integrazione. Davanti a noi c'è solo Nuoro. (fonte INPS). Così come per il numero di imprese straniere sul territorio (ogni 100 registrate: terzo posto dietro a Prato e Trieste (fonte Infocamere). Per affari e lavoro l'imperiese è al 72° posto, vicino comunque al savonese 66 posto.

Tocchiamo quasi il fondo per quel che riguarda 'Demografia, società e salute', 104° posto su 107. Incide soprattutto il saldo migratorio totale, dove siamo al primo posto sulla differenza tra iscritti e cancellati dai registri anagrafici. Totalmente assenti, anche negli indici della scolarità.

Così come per Giustizia e Sicurezza, 103° posto. Imperia detiene il primato negativo per il maggior tasso di denunce di sparizione di under 18 anni (su dati del 2019 ogni 1000 abitanti minori).

Ambiente e servizi ci portano invece nella prima metà classifica: 47° posto. Una nota positiva, siamo al primo posto per quel che riguarda l'indice del clima. Arriviamo a sfiorare la top ten, con cultura e tempo libero, 15° posto. La provincia di Imperia si avvicina al podio per la presenza di bar e ristoranti ma va male quando parliamo di Banda Ultra Larga dove scivoliamo di nuovo in fondo classifica, 103° posto.