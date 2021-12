Lavori notturni in programma: Aurelia Bis chiusa mercoledì e giovedì nella zona di Sanremo

Anas, a seguito di richiesta della società Autostrade dei Fiori, ha programmato la chiusura della strada statale 718 'di Sanremo', ovvero l'Aurelia Bis.

E' prevista una ispezione straordinaria del fornice della galleria Ratella in direzione di Genova. Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza verrà chiusa la statale tra gli svincoli di 'Borgo Tinasso' e 'Valle Armea' dal km 7,950 al km 4,600 in direzione Genova nelle notti di mercoledì 15 e giovedì 16 dalle 22 alle 5.

Durante le ore di chiusura verrà interdetto al traffico anche rampa di ingresso dello svincolo al km 5,800 in direzione Genova. Il traffico verrà deviato lungo l'Aurelia