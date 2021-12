Da sabato prossimo il 'drive through' sarà spostato da Vallecrosia all'autoporto di Ventimiglia

Dovrebbe aprire sabato prossimo il nuovo ‘drive through’ per effettuare i tamponi, all’autoporto di Ventimiglia. Al momento non è ancora certo al 100%, ma l’Asl dovrebbe riuscire ad approntare tutte le strutture in tempo per sabato, spostando definitivamente il luogo dei test da Vallecrosia, dove anche oggi si sono purtroppo registrate lunghe code e attese.

Da diversi giorni l’azienda ospedaliera della nostra provincia si era messa alla ricerca di un luogo consono nella città di confine, per poter rilevare quello di Vallecrosia da tempo nel mirino degli utenti ma anche del resto degli automobilisti, che trovano spesso code e ingorghi nella zona.

L’Asl 1 Imperiese, insieme al Comune di Ventimiglia, aveva analizzato la possibilità di allestire il nuovo ‘drive’, prima sul piazzale della Protezione Civile, a Roverino di fronte al Cimitero. Ma, viste alcune problematiche logistiche, l’intenzione aveva virato sulla zona dell’ex ‘Campo Roya’, quello che era stato preparato alcuni anni fa per i migranti.

Anche in questo caso erano emersi problemi di carattere vario e, quindi, la decisione ultima di preparare l’autoporto di Ventimiglia. In questo caso si è trovata la soluzione, che non dovrebbe creare ingorghi nel centro della città, uno dei tanti timori che hanno fatto slittare la decisione finale.

Dopo lo spostamento del ‘drive’ di Sanremo, quindi, anche l’estremo ponente della nostra provincia vedrà il cambio del luogo dove fare i tamponi Covid.