Imperia: martedì prossimo, due incontri di Libera dedicati alla vicinanza tra i popoli e alla nuova economia

Martedì 14 dicembre, ore 15.30 presso la cooperativa Eureka, Via Porta Nuova 1 (sopra l'asilo, piazza Duomo di Porto Maurizio si terrà il primo degli ‘Incontri intergenerazionali’ organizzati dal presidio 'Rita Atria' di Libera Imperia.

“Per l'occasione – si spiega nella nota - è stato invitato il dott. Mauro Carosio, antropologo Cattedra UNESCO, per dialogare sul tema delle prospettive dei giovani che nascono e crescono sul continente africano e sulla loro visione “poco realistica” dell’occidente rappresentata anche in musica e in letteratura. Verrà così presentato “Nei panni di un altro”, libro che racconta l’esperienza di scrittura creativa condotta nelle scuole del Benin da Rita Cersosimo, referente del presidio e dottoranda in didattica all'Università di Genova. Dopo alcune letture a cura del presidio scolastico di Libera ‘G.Montalbano’, concluderà l'incontro la coordinatrice CAS Cooperativa Jobel.

La stessa presentazione si svolgerà dalle ore 18 alla SPES di Ventimiglia, nel corso della serata dal titolo ‘Abitare la speranza’, organizzata dal Presidio Hyso Telharaj per riflettere sulla situazione dei popoli africani e sulle speranze di tutti noi in un mondo diverso, di pace e relazioni positive per tutti, realizzate anche attraverso un'economia innovativa e solidale. E proprio di New Economy, dopo i primi relatori, parlerà Issey Baravian, studentessa di Sciences Po Paris, Campus di Mentone, presidente dell'associazione universitaria Comprendre la mafia.

Alle ore 20, la Cena della Legalità preparata dalla SPES. Per la cena occorre prenotare al numero 349 7735234”.