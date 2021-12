Perchè la scuola sciopera il 10 dicembre: più sicurezza per alunni e personale scolastico

“Dopo 2 anni di pandemia il mondo della Scuola sta esaurendo le forze e le energie. Dopo aver lavorato in un ambiente divenuto improvvisamente pericoloso e sconosciuto, mettendo a rischio la propria salute, visto che molti docenti e non hanno contratto il virus e/o subito quarantene per contagi a scuola, alcuni fino a 5 volte, dopo essersi inventati la ‘Didattica a distanza’ prima ancora che ci arrivasse il Ministero, dopo aver evitato scontri coi banchi a rotelle, il personale scolastico si ritrova ancora una volta preso in giro”.

“Ma la presa in giro non è solo per chi lavora nelle scuole, ma anche, e principalmente, per gli studenti, loro sì prime vittime non solo del virus, ma anche del disinteresse del governo per la scuola. E questa presa in giro riguarda tutti coloro che hanno figli o nipoti a scuola. Sono rimaste numerose classi di 28, 29 alunni ed anche oltre. Quindi nessun distanziamento e tutte le difficoltà del caso per poter insegnare a così vasta platea. Visti i miseri organici dati dal Ministero non sarebbe possibile assumere stabilmente qualche docente in più, per ridurre il numero di alunni per classe? Siamo tra le nazioni che meno investono nell'Istruzione e nella Sanità in Europa, con miliardi di tagli negli ultimi anni: è ora di cambiare”.