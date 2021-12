Bordighera: convocato per giovedì prossimo il Consiglio comunale, ecco l'ordine del giorno

E’ stato convocato per giovedì prossimo alle 20, nella sala Rossa di Palazzo del Parco a Bordighera, il Consiglio comunale della città delle palme.

All’ordine del giorno è prevista la ratifica alla nona variazione al Bilancio 2021-2023, l’approvazione delle aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imu, la determinazione dell’aliquota per l'Irpef del 2022. Quindi una modifica al regolamento per la disciplina della Tari, la verifica annuale delle aree e dei fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e alle attività terziarie, l’aggiornamento del Dup e lo scioglimento della convenzione tra i comuni di Bordighera e Badalucco per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria comunale.

In conclusione toccherà alle Interpellanze, tutte presentate dal gruppo misto: la prima in merito alla richiesta fondi per manutenzione spiagge, quindi sullo stato di abbandono, disordine, mancanza di pulizia e di igiene in via Bigarella, Via Aldo Moro e via Palermo e sullo stato di degrado del palazzetto dello sport di via Diaz.