Sanremo: prima giornata di tamponi 'drive' a Bussana, auto in coda già all'alba (Foto)

Addio al Palafiori, addio alle code in centro, addio alle proteste per il traffico paralizzato nel cuore della città.

Pronti via è ovviamente subito il pienone per il nuovo ‘drive through’ per fare i tamponi, questa mattina nel parcheggio di via al Mare a Bussana di Sanremo.

Da questa mattina Asl1 ha iniziato a effettuare i tamponi a Bussana, all'interno del parcheggio di Area24. La lunga coda di auto in coda si è formata ben prima dell'apertura con le vetture sistemate sui posteggi lato mare. Poi la colonna si è spostata all'interno del posteggio di Area24, grazie anche all'aiuto della Polizia Locale presente sul posto.



Questa mattina le code erano particolarmente lunghe e ci si augura che, nelle prossime ore possano rimanere all’interno di via al Mare, senza andare a intasare anche la sovrastante statale Aurelia.

Per accedere alla strada che porta al parcheggio di Bussana, infatti, si passa dall’importante strada di collegamento, proprio di fronte al supermercato Carrefour di Valle Armea. Per ora la situazione sembra sotto controllo ma bisognerà capire cosa accadrà a metà mattinata.