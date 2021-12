Bordighera: tra dicembre e gennaio tanti appuntamenti nel centro storico per le festività

Anche quest'anno il centro storico di Bordighera si veste a festa e propone un calendario di appuntamenti in un'atmosfera di gioia per grandi e piccoli. Un calendario di appuntamenti frutto della collaborazione tra le associazioni A Pria Presiuza e U Risveiu Burdigotu, la Parrocchia di Santa Maria Maddalena, con il prezioso lavoro dei volontari.



Questo il programma:



- Da venerdì 10 a domenica 12 dicembre: Torna il mercatino di Natale del Paese Alto.

Ogni giorno dalle 15 caldarroste



- Domenica 12 dicembre: Aspettando Santa Lucia, dalle 16,30 alle 17,30.

La magia della tradizione popolare di santa Lucia.



- Domenica 19 dicembre: ore 16, teatro itinerante: “Babbo mi porti un sogno?”, a cura di Officina Solventi. Offerta libera. A passeggio con gli elfi Wendy e Nikita.



- Sabato 24 dicembre: ore 17 accensione del Foegu du Bambin. Parrocchia di Santa Maria Maddalena: alle 18 Santa Messa della Vigilia e alle 24 Messa di Mezzanotte



- Domenica 25 dicembre: Alle 9,30 santa messa a Sant’Ampelio, alle 11 e alle 18 presso la chiesa di Santa Maria Maddalena.



- 2 gennaio: Alle 15 in piazza del Popolo, benedizione del defibrillatore donato da A Pria Presiuza. A seguire: “Grazie alla vita” a cura di Marta La Veneziana.

Alle 17, in via della Loggia, 3, intrattenimento musicale con l’arpa di Lighea Rosselli.



- dal 10 dicembre al 9 gennaio, mostra di presepi in parrocchia, presso l’ex ufficio tecnico e nell’oratorio di San Bartolomeo.



- il diorama di Bordighera Alta presso la Sede società mutuo pescatori di via Circonvallazione, 8, sarà visibile



- 11 e 12 dicembre in via della loggia 3 L’ufficio postale di Santa Claus dove i bambini potranno scrivere e spedire la letterina a Babbo Natale nella sede distaccata dell’ufficio centrale di Babbo Natale. Ogni bimbo riceverà a casa la risposta di babbo Natale.