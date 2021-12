Sanremo: dal maxi progetto di social housing nella Pigna spariscono gli alloggi per le forze dell’ordine approvati all’unanimità dal consiglio comunale

Trenta milioni di euro per un progetto che rivoluzionerà la Pigna. Nel futuro di Sanremo c’è una maxi operazione che la città attende da anni, una lunga serie di interventi per dare un volto nuovo a tanti angoli del centro storico e, finalmente, rilanciarlo come merita (clicca QUI per tutti i dettagli del progetto).

Tra i tanti lavori previsti uno riguarda diversi angoli di ‘social housing’, abitazioni a prezzi calmierati da assegnare tramite bando alle famiglie che hanno i requisiti per fare richiesta. Ma nel settembre del 2019 il consiglio comunale di Sanremo, all’unanimità, aveva chiesto di riservare anche alcuni alloggi anche alle forze dell’ordine, pratica della quale oggi si sono perse le tracce. Perché non è stata inserita nel maxi progetto di riqualificazione della Pigna? Se lo sono chiesto anche i componenti della seconda commissione consiliare che ora chiederanno lumi all’amministrazione. L’iniziativa permetterebbe di assegnare alcuni appartamenti a prezzi convenienti a poliziotti, carabinieri e finanzieri trasferiti a Sanremo, un incentivo per arricchire le ‘squadre’ delle forze dell’ordine locali e rendere la Città dei Fiori più appetibili.

La proposta è stata portata in consiglio comunale nel 2019 da Patrizia Badino e poi approvata sia dalla maggioranza che dall’opposizione. Ma poi, nella pratica, nulla si è più mosso. Proprio ora, quando è all’orizzonte un progetto rivoluzionario per la Pigna e sarebbe il momento giusto per mettere in pratica il documento votato da ogni componente del consiglio comunale.