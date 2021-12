Ventimiglia: taglio del nastro per il mercatino di Natale in via Aprosio, festa e spettacolo in centro (Foto)

Sono stati inaugurati questo pomeriggio, come previsto, i mercatini di Natale di via Aprosio nel centro della città di confine. Cerimonia di apertura con tanto di taglio del nastro e grandissimo entusiasmo per questa iniziativa, il cuore delle manifestazioni natalizie e che accompagnerà tutto periodo festivo concludendosi il 7 di gennaio, dalle 10 alle 20.

Presente il sindaco Gaetano Scullino, il vice sindaco Simone Bertolucci che si è detto molto orgoglioso di via Aprosio pedonale e si augura venga vissuta da cittadini e visitatori, adesso e in futuro, un po' come fosse la piazza ventimigliese, quella che manca alla città, urbanisticamente parlando. Con loro anche i rappresentanti dell'amministrazione e l'onorevole Flavio Di Muro.

Naturalmente obbligo di mascherina, come previsto dalle ultime comunicazioni, anche per questo tipo di evento in cui certamente lo spirito festivo natalizio che esorta alla condivisione non verrà oscurato dal loro impiego.

La sicurezza, come sempre in primo piano, per fare insieme questo primo passo tentando di riprenderci il Natale e via via tutte le nostre carissime abitudini.