Ventimiglia: le acque del Rio Latte si colorano di rosso, Palmero “Questi episodi sono uno schiaffo in faccia a chi rispetta le regole” (Foto)

“Probabilmente si tratta di anilina, sostanza usata per colorare i fiori e il fogliame delle composizioni natalizie, altamente tossica e cancerogena”. A dire la sua in merito è il consigliere Giuseppe Palmero, sempre molto vicino alla tematica dell'ambiente e impegnato su più fronti.

“Oltre al fatto che so tratta di una sostanza molto dannosa per la nostra salute e per gli animali selvatici, episodi come questo sono uno schiaffo in faccia a tutti gli imprenditori che lavorano onestamente rispettando le regole - aggiunge Palmero - queste sostanze vanno smaltite secondo le procedure corrette per evitare disastri ambientali, non è ammissibile che tutti i cittadini debbano pagare per colpa di un paio di incivili che non sanno stare al mondo.Il loro menefreghismo avvelena tutta la città”.

Ad avvertire l'assessore è stata Antonella Marchesi, componente del comitato di quartiere di Latte, alla quale vanno i ringraziamenti di Palmero: “La ringrazio perché solo con l’aiuto e l’attenzione di tutta la comunità possiamo tutelare un territorio vasto come il nostro. Chiunque vedesse episodi simili dovrebbe subito contattare le forze dell’ordine". Dall'amministrazione fanno sapere che le forze dell'ordine sono state informate e che faranno tutto il possibile per risalire ai trasgressori.