Sanremo: oggi ultimo giro per il Palafiori e domani si cambia, ecco il nuovo 'drive through' a Bussana (Foto)

E’ iniziato già stamattina l’allestimento del nuovo ‘drive through’ per effettuare i tamponi direttamente dall’auto, nella zona di via al Mare, a Bussana di Sanremo.

Come anticipato ieri dal nostro giornale, dopo il caos degli ultimi giorni, culminato con le code che hanno coinvolto tutto il centro di Sanremo, creando un serpentone che, praticamente da piazza Eroi confluiva in galleria Francia, via Volta e corso Garibaldi, fino al Palafiori, è stato confermato ieri pomeriggio che il ‘drive’ di Bussana sarà aperto mercoledì, dopo la pausa per la festa dell’Immacolata.

Una boccata d’ossigeno per i sanremese che, esasperati, avevano protestato già sabato scorso e soprattutto ieri, quando il transito per le vie del centro era praticamente impossibile.

Oggi, tra l’altro, non si sono registrate lunghe code per accedere ai tamponi e, quindi, dopo la giornata di festa di domani, la situazione da giovedì sarà più tranquilla nel centro della città.