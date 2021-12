Covid nel Principato di Monaco: impennata di nuovi casi, 40 in un solo giorno

Oggi martedì 7 dicembre sono stati rivelati 40 nuovi casi positivi al Covid-19. Un dato alto se si considera che si è passati dalle poche unità della settimana scorsa ai 17 casi di ieri fino ad arrivare al dato odierno. Il bilancio sanitario del Principato è quindi di 3.942 persone colpite dal coronavirus dall'inizio dell'emergenza sanitaria.

Questa sera presso il centro ospedaliero Principessa Grace sono assistiti 9 pazienti di cui 2 residenti, 2 pazienti, non residenti, sono ricoverati in terapia intensiva.Si registrano 7 guarigioni in più.

Il totale dei guariti è di 3.743. Infine, sono 153 persone sono seguite dall'Osservatorio Domiciliare che supporta dal punto di vista medico i pazienti, con pochi sintomi, invitati a confinarsi in casa.