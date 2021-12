Ventimiglia: danneggiamento alla Croce Verde, Isnardi e Ascheri (FdI) esprimono solidarietà

Fratelli d'Italia esprime solidarietà alla Croce Verde Intemelia per i danni subiti a seguito dell'atto vandalico della scorsa notte. I rappresentanti del partito a Ventimiglia, il consigliere comunale Bartolomeo Isnardi e l'assessore Giovanni Ascheri hanno detto: "Ci uniamo alla cittadinanza tutta per il dispiacere che segue alla distruzione di un bene prezioso alla salute di ognuno di noi ed è soprattutto per questo che ringraziamo le forze dell'ordine di polizia che prontamente ne hanno individuato il responsabile".