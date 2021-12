Sanremo: ritardi all'Anagrafe per le carte d'identità, Pireri "Tutti gli utenti avranno priorità nei prossimi giorni"

“Sicuramente abbiamo avuto dei problemi e, per questo ci scusiamo con chi non ha ricevuto comunicazione dai nostri dipendenti”. Sono le parole dell’Assessore e vice Sindaco Costanza Pireri, intervenuta dopo le lamentele degli utenti attraverso l’articolo (QUI) da noi pubblicato.

L’Assessore ha confermato che, da palazzo Bellevue sono partiti telefonate e sms verso gli utenti che avevano in atto la prenotazione ieri e oggi per poter fare una serie di documenti, tra cui la carta d’identità. “E’ stato raggiunto il 90% delle persone – prosegue la Pireri – ed è stato anche apposto un cartello sulla porta dell’anagrafe. Qualcuno, molto probabilmente lo ha tolto e, questa mattina, il dirigente del settore ne ha messo un altro scritto a mano, in modo da avvisare gli utenti. C’erano anche dieci persone in attesa che, ovviamente erano furenti per l’accaduto”.

I problemi dell’Anagrafe sono noti da tempo e, infatti, a parte la chiusura degli uffici per il Covid in questi giorni, i tempi di attesa sono molto lunghi, arrivando a circa tre o quattro mesi. Su questo Costanza Pireri ha così risposto: “Deve arrivare dal Ministero un macchinario nuovo che accelererà notevolmente la consegna delle carte d’identità ma abbiamo già recuperato un mese sulle prenotazioni. Per fine dicembre dovremmo metterci nuovamente in pari, mettendo in campo risorse economiche per pagare gli straordinari pomeridiani ai dipendenti abilitati. Ci auguriamo di poter tornare a tempi decisamente più celeri entro l’inizio del 2022”.

L’Assessore Pireri ha confermato che le lacune riscontrate nella comunicazione risiedono nei messaggi inviati agli utenti, che non hanno raggiunto il 100%: “Purtroppo gli errori ci sono stati e ne facciamo ammenda. Spero che questo ci serva da lezione in casi futuri ma mi auguro che non accadano più cose di questo genere”.

Costanza Pireri conferma che “Tutti quelli che dovevano fare la carta d'identità in questi giorni di chiusura saranno ricontattati da giovedì quando riaprirà l’Anagrafe e avranno un corridoio prioritario per poter espletare le pratiche”. Il Comune ha anche confermato che, dal 7 gennaio, si potrà tornare a tempistiche decisamente più consone, orientativamente tra 20 giorni e un mese per poter fare la carta d’identità.