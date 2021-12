Sanremo: tre mesi per avere la carta d'identità all'Anagrafe, ora c'è anche il problema della chiusura per Covid

In molti, tra i residenti di Sanremo, da tempo ci segnalano lunghe attese per poter ottenere la carta di identità all’anagrafe, nei nuovi uffici del Palafiori. Dopo la ormai famosa inchiesta dei cosiddetti ‘furbetti del cartellino’, da anni i tempi si sono allungati ma, negli ultimi mesi (secondo il racconto di alcuni sanremesi) la situazione è peggiorata.

Alcuni hanno prenotato l’emissione del documento di identità a fine novembre e hanno ricevuto l’appuntamento a febbraio. “E’ inconcepibile – ci hanno detto in molti - dover aspettare quasi tre mesi per avere il documento. Fermo restando che, ovviamente, ogni singolo cittadino dovrebbe essere consapevole di dover controllare lo stato della propria carta d’identità, a volte può sfuggire. E, in caso di bisogno del documento, dover fare queste lunghe attese rischia di compromettere alcune attività personali”.

I casi si sono acuiti negli ultimi tempi e, il focolaio Covid che ha colpito alcuni dipendenti dell’Anagrafe (costringendo il Comune a chiuderla fino a giovedì), ha generato ulteriori problemi, per chi aveva già l’appuntamento preso. Alcuni lettori, infatti, ci hanno segnalato di averlo ottenuto per ieri e oggi (prenotando ad agosto!) e, dopo essere venuti a conoscenza dai media della chiusura, hanno chiesto lumi al numero preposto, senza ottenere risposte.

“E’ davvero incredibile quanto accaduto – ci ha detto un nostro lettore, residente nella città dei fiori – non tanto per il focolaio Covid che ha costretto alla chiusura, un fatto che può purtroppo accadere. Ma per il fatto che, dopo la chiusura attuata, abbiamo chiamato il numero previsto e, dall’altra parte nessuno ci sa dare risposte”. Stamattina alcuni hanno comunque verificato la situazione all'Anagrafe e, fuori dalla porta, ovviamente chiusa, non hanno trovato nemmeno un cartello informativo.

Ora, ovviamente, ci si chiede se, chi ha ottenuto gli appuntamenti nei giorni di chiusura, potrà ottenerne altri nei prossimi giorni, senza dover attendere altre settimane ma, il problema dell’emissione dei documenti di identità all’Anagrafe di Sanremo rimane un grave problema di attualità.