Camporosso: nel 2022 sarà intitolata una alla memoria dei carabinieri Somaschini e Gerbi

Camporosso dedicherà una via cittadina alla memoria del vicebrigadiere Pietro Somaschini e del carabiniere Lodovico Aimone Gerbi. I due appartenenti all'Arma, in forze alla caserma di Dolceacqua, vennero uccisi nella notte del 7 dicembre 1926 a Camporosso.

"Il Vicebrigadiere Somaschini ed il Carabiniere Gerbi, entrambi in servizio presso la Stazione di Dolceacqua, la notte tra il 6 ed il 7 dicembre 1926 stavano effettuando un servizio in abito civile con l'intento di sorprendere ed impedire il passaggio della frontiera a due pericolosi malviventi che due giorni rima avevano un omicidio a Ventimiglia e che erano stati segnalati in zona. - ricordano dalla ANCRI - Non avendo fatto rientro in caserma all'ora prevista, sono iniziate le ricerche in tutto il territorio sino a che, nel pomeriggio, un contadino del luogo ha rinvenuto i cadaveri dei due militari, assassinati a colpi di pistola".