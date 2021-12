Ventimiglia: al Forte dell'Annunziata la prima riunione della Consulta dei Frontalieri (Video)

Le storiche mura del Forte dell'Annunziata hanno ospitato questo pomeriggio la prima riunione della Consulta dei Frontalieri, il tavolo istituito dall'assessore regionale Marco Scajola per andare incontro alle tante problematiche dei liguri che lavorano oltre confine.

Dopo il saluto del sindaco Gaetano Scullino il lungo confronto che ha visto al tavolo: Enrico Amalberti e Roberto Lacchin in rappresentanza dell’Associazione Frontalieri Autonomi Intemeli, Luisa Alborno dell’Associazione Il frontaliere, Roberto Parodi dell’associazione FAI designato in qualità di esperti dalla Giunta regionale, Santo Fortugno assente per problemi di salute, Luciana Tarantini designata dal Ministero del Lavoro - Ispettorato Territoriale di Imperia, Fulvio Fellegara designato da CGIL, Claudio Bosio designato da CISL Liguria, Oscar Matarazzo di UIL Liguria, Armando Biasi designato dall’ANCI Liguria, Daniela Ebano designata dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria - Imperia, La Spezia, Savona.

Tanti i temi sul tavolo che saranno poi approfonditi al prossimo appuntamento dopo la prima riunione utile a fare conoscenza e a stilare un calendario preciso delle sfide all'orizzonte.

