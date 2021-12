Sanremo: anche quest'anno un grande successo per il concorso fotografico 'Memorial Angelo Pavan' (Foto)

Si è conclusa domenica 28 novembre, con un "Caffè Fotografico" presso la suggestiva location del Museo Floriseum di Sanremo, scaldati da un sole splendente, l'ottava edizione del Concorso Fotografico Nazionale "Memorial Angelo Pavan - Città di Sanremo’.

Un'edizione ricca di grandi soddisfazioni, con 1155 opere presentate e cento partecipanti da tutta Italia e dall'estero, in più un ritorno alla tradizione dopo un lockdown nel 2020 che aveva costretto a svolgere l'evento completamente in via telematica. Con il patrocinio del Comune di Sanremo e della UIF (Unione Italiana Fotoamatori) con la collaborazione del Museo Floriseum ed il prezioso sostegno dei fondamentali supporters, Foto Video Renata, HN Hotel Nazionale, Olio Roi, il Pane di Triora, il Quintessenza Restaurant e la BB Dolciaria anche questa ottava edizione si è conclusa nel migliore dei modi.

Per gli amanti delle statistiche, ecco i vincitori ed i premiati di questa edizione. Primo premio tema libero colore Magini Azelio, al secondo posto Di Candia Lorenzo ed al terzo posto Zurla Marco, opere segnalate di Gentile Eduardo e Schenardi Adolfo. Primo premio tema libero bianco e nero Romagnoli Daniele, secondo premio Merello Marco, terzo premio Carniti Maria Teresa, opere segnalate di Cappuccini Gianfranco e Amendolara Giorgio. Primo premio per il tema obbligato "Un mondo di fiori" Rotondo Gianluca, secondo premio Tiberio Valerio, terzo premio Zuffo Emanuele, opere segnalate di Poggi Elisa e La Spisa Marianna.

Tema obbligato "Vivere Sanremo" primo premio De Faveri Fulvio, secondo premio Pozzo Adriana, terzo premio Giacomel Marco, segnalate le opere di Chiaiese Mario, Pulinetti Valentina, Pavan Gianluca e Massa Ornella. Premio Speciale Sport è andato a Scigliano Pino Floyd, Premio Speciale Macro a Giovannina Antonella, Premio Speciale Glamour a Oliveri Bruno, miglior ritratto a Palladini Roberto, migliore street a Semiglia Antonio, migliore foto naturalistica a Sambuco Massimo, migliore natura morta a Artale Giovanni, migliore panorama a Bruno Marco e migliore Ingenious Photo a Nobile Walter. Migliore autore ligure Stamato Salvatore, migliore autrice ligure Girante Tiziana, migliore autore sanremese Marelli Luca e migliore autrice sanremese Martorana Manuela. Premio per il fotoclub con il maggior numero di partecipanti, è stato conquistato anche quest'anno dal Fotoclub Riviera dei Fiori di Sanremo.

Vincitore del Contest Facebook con ben più di 400 "mi piace" Foti Vittorio, al secondo posto Ciccarese Dario e al terzo posto Pisano Leonardo. Tra gli under 18 menzione è andata oltre che a Pisano Leonardo, a Forte Marta, Forte Giada, Lupoi Mattia, Parodi Andrea, Pavan Arianna e Natali Nicolò.

Appuntamento al 2022 per la nona edizione e condividere ancora insieme la splendida passione per la fotografia.