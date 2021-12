Diano Marina: dall'11 dicembre al Palazzo del Parco la “Intimate collection” di Aqua Aura

Dall’11 dicembre all’ 8 gennaio presso la Sala “R. Falchi” Palazzo del Parco a Diano Marina, sarà allestita la mostra “Intimate collection”, personale di Aqua Aura. Un appuntamento nato dalla collaborazione tra l’assessorato per i Beni e le Attività Culturali del Comune della città degli aranci con la Civiero Art Gallery.



“Le opere presentate configurano una sintetica antologia della più recente ricerca di Aqua Aura: i circa venti lavori proposti si distribuiscono in un arco di tempo che va dal 2016 al 2021. - spiegano dalla Civiero Art Gallery - Il visitatore passerà attraverso le opere delle serie “The Graft”, l’innesto di forme viventi invisibili ad occhio nudo, fotografate attraverso microscopi elettronici, su immagini di piante “reali”, per dar vita a quelli che di primo acchito sembrano normali composizioni botaniche”.



“Ammirerà inoltre le due principali varianti di questa serie di opere di grande successo, ovvero “Carnal still life” e la recentissima “Private Herbarium”.Nella prima i fiori sono tendini o muscoli, fibre allungate che si tendono a simulare steli o campanule o calle, nella seconda i globuli o leucociti germogliano su un mazzo di garofani o su un ramo di fiori di ciliegio. - aggiungono - A completamento della mostra, le fredde ed artefatte composizioni della serie “Anacoretica” che stridono con le morbide carnalità in continuo movimento metamorfico della serie “Hy-perfection”.



Le opere presenti in mostra saranno pubblicate su un catalogo con la presentazione di Chiara Tavella, l’artista sarà presente al vernissage sabato 11 dicembre alle ore 16.