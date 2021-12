Coronavirus: oggi il sopralluogo di Comune e Asl, il 'drive through' sarà allestito all'autoporto di Ventimiglia

Nuovo cambio di rotta per il prossimo ‘drive through’ del comprensorio intemelio. Dopo le lunghe code che questa mattina (oltre che a Sanremo e a Imperia) si sono registrate a Vallecrosia, si stanno stringendo i tempi per spostarlo a Ventimiglia.

Ma, dopo i sopralluoghi al piazzale della Protezione Civile e al Campo Roya, ora Asl e Comune frontaliero sembrano indirizzati sull’approntarlo all’autoporto della città di confine. Questa mattina si è infatti svolto un doppio sopralluogo: il primo all’ex campo di accoglienza, considerato un po’ troppo isolato e con acqua e corrente elettrica da riportare, visto che sono stati dismessi.

E’ stata visionata la zona dell’ex distributore all’autoporto e, secondo Asl e Comune potrebbe essere un buon luogo, in modo da evitare contatti con il centro della città. Ora verranno chieste le autorizzazioni all’Autostrada dei Fiori, proprietaria dell’area.

Si cercherà, come confermano le autorità competenti, di velocizzare lo spostamento da Vallecrosia dove, anche questa mattina non sono mancate le lamentele per le lunghe code che hanno bloccato il centro della città. Purtroppo, in questi ultimi giorni con l’aumento deciso dei contagi, sono anche molti i residenti della nostra provincia che devono ricorrere ai tamponi per verificare l’eventuale positività al Covid.

E la dimostrazione l’abbiamo avuta oggi con centinaia di auto tra Sanremo, Imperia e Vallecrosia che, per poter accedere ai tre diversi ‘drive through’, hanno creato lunghe code nelle città interessate.