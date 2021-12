Ventimiglia: consegnate dai Lions altre tessere Conad per il sostegno di chi ha bisogno

Nei giorni scorsi, i Lions di Ventimiglia, rappresentanti dal presidente Sauro Schiavolini e dal socio Fiorenzo Massa hanno consegnato nelle mani della dirigente Monica Bonelli e dell'assistente sociale Marta Curti, addette ai servizi sociali del Comune, un’ulteriore tranche di ventiquattro tessere Conad, ciascuna del valore di cinquantacinque euro.

Il valore nominale delle tessere è di 50 euro e la Conad riconosce uno sconto sugli acquisti del 10%, quindi il valore reale di ciascuna tessera è di 55 euro. Le ventiquattro tessere si aggiungono alle centocinquantotto che i Lions hanno già provveduto a distribuire lo scorso anno, dando così una piccola, ma tangibile risposta alla crisi economica che la pandemia ha innescato.

“Il sostegno dei Lions in questa complessa congiuntura – afferma il presidente del Lions club Ventimiglia – è costante: lavoriamo ogni giorno, quali volontari, per identificare i bisogni del territorio e cerchiamo di dare una risposta”. Ed a questo proposito, ricordano sin d’ora i soci Lions “Il prossimo 12 febbraio ci sarà la nostra raccolta alimentare, alla Conad di via Carso. Sarà un’occasione per tutti i Ventimigliesi di aiutare i concittadini in difficoltà”.