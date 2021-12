Sanremo: lunedì prossimo in via Escoffier un presidio di Amnesty International per Patrick Zaki

Lunedi prossimo alle 19, a Sanremo in via Escoffier (angolo via Matteotti), è in programma un presidio, organizzato dal gruppo sanremese di Amnesty International Italia Circoscrizione Liguria, per esprimere solidarietà e preoccupazione per la sorte di Patrick Zaki.

‘I diritti umani nell'Egitto di Al Sisi. Non solo Patrick Zaki’ è invece il titolo della conferenza che si svolgerà al Centro Banchi di piazza De Marini a Genova alle 17 di martedì. Alla conferenza, promossa dagli attivisti genovesi di Amnesty International Circoscrizione Liguria, interverrà Antonio Scordia, referente del Coordinamento Medio Oriente e Nord Africa di Amnesty International.

Entrambi gli eventi sono stati organizzati in occasione della prossima udienza del processo allo studente egiziano Patrick Zaki, studente all'Università di Bologna. Nel corso dell'ultima udienza del 28 settembre settembre, durata solo pochi minuti, la corte aveva disposto il rinvio al 7 dicembre. Il portavoce di Amnesty Italia, Riccardo Noury, ha commentato il fatto definendolo “Un rinvio abnormemente lungo che sa di punizione”.

In occasione della nuova udienza, Amnesty International Italia ha organizzato per il 6 dicembre 2021 una nuova manifestazione a Bologna per richiedere #FreePatrickZaki. Patrick Zaki venne arrestato il 7 febbraio 2020 dall'Agenzia di sicurezza nazionale egiziana all'areoporto internazionale del Cairo dove si trovava per far visita ai suoi famigliari prima di rientrare in Italia.

L'8 febbraio 2020 fu trasferito nel carcere di Tora, dove si trovano diverse centinaia di prigionieri di coscienza, tra i quali Ahmed Samir Santawy, uno studente egiziano frequentante un master alla Central European University di Vienna, ed Alaa Abdel Fattah, un blogger egiziano e attivista per la democrazia, accusati di terrorismo e diffusione di notizie false, accuse molto simili a quelle rivolte a Patrick Zaki.