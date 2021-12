I Deplasticati lanciano Le Pulizie di Natale: “Fai un regalo alla tua città”

Poco più di un anno fa, a seguito dell'ondata di maltempo di ottobre che portò tonnellate di rifiuti sulle nostre coste, demmo il via all'iniziativa “un sacco giallo”, invitando i cittadini a fare piccole raccolte spontanee della plastica presente sulle spiagge.



Quest'anno, oltre al sacco giallo, ci piacerebbe riempire magari anche dei sacchi grigi da “donare” alle nostre città in occasione del Natale. Tutti sono invitati a scegliere un luogo da ripulire, che può essere la strada o il quartiere dove si vive, un lembo di spiaggia, un'aiuola, un giardino. A voi la scelta.

La cosa importante è farlo, da soli o in gruppo, scattando una foto al “prima” e al “dopo”. Lo scatto del/i sacco/hi trofeo, potete postarlo sui social con l'hashtag #lepuliziedinatale, o inviarlo al numero whatsapp 328 8641508, indicando il vostro nome e il luogo ripulito.

Ci piace considerare questa iniziativa come un dono alle nostre città, che sicuramente lo meritano, ma soprattutto lanciare il messaggio che ogni piccola azione, se messa in atto da molti, può contribuire a portare a grandi risultati. Una città più pulita è innanzitutto un regalo per noi e per l'ambiente.

Ringraziando anticipatamente quanti parteciperanno all'iniziativa, auguriamo buone feste a tutti.