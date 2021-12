Anche Bordighera obbliga in alcune zone del centro l'uso della mascherina: ecco l'ordinanza del Sindaco

I dati relativi all’evoluzione del quadro sanitario, la maggior circolazione nei giorni delle imminenti festività e il previsto afflusso di turisti richiedono di potenziare le misure di prevenzione contro il contagio da Covid-19.

Per questo il Sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito, ha emanato un'ordinanza che, dalla mezzanotte di oggi alle 24 del prossimo 6 gennaio, obbliga di indossare la mascherina in una serie di aree del territorio comunale.

Saranno interessate dall'ordinanza: via Vittorio Emanuele II nel tratto compreso tra piazza Mazzini e via Pasteur, corso Italia, piazza Eroi della Libertà (piazza Stazione), area del Palazzo del Parco e relativi giardini, lungomare Argentina limitatamente ai tratti e ai giorni di svolgimento del mercato del giovedì e di altre fiere e mercatini, centro storico limitatamente alle aree e ai giorni di svolgimento del previsto mercatino di Natale.

Non saranno tenuti ad indossare il dispositivo di protezione individuale i minori di 6 anni, le persone con patologie o disabilità che non sono compatibili con il suo utilizzo ed i soggetti che con loro interagiscono, i clienti seduti nelle aree in concessione ai pubblici esercizi nel rispetto della normativa in vigore per l'attività in materia, chi sta svolgendo attività sportiva.