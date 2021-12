Diramato avviso meteo per burrasca sulla provincia di Imperia, venti forti già da stasera

Il Centro Meteo Arpal ha emanato l'avviso meteorologico per burrasca forte per domani, venerdì 3 dicembre per il centro ponente. Già in serata, oggi, sono previste sulla provincia di Imperia, forti raffiche di vento, fino a 90-100 km/h.



Una situazione che si intensificherà domani. Nelle prime ore del mattino venti settentrionali con intensità di burrasca forte e possibili raffiche fino 100-110 km/h. Graduale attenuazione dei fenomeni dal pomeriggio.



Infine, sabato 4 dicembre nella seconda parte della giornata nuova intensificazione della ventilazione da ovest/sud-ovest con intensità fino a forte. Aumento del moto ondoso per onda da sud-ovest fino a mare localmente agitato sui capi esposti della riviera dei fiori.