Arma di Taggia: operaio precipita dal tetto di un'abitazione, è in prognosi riservata a Pietra Ligure (Foto)

E’ ricoverato in prognosi riservata, all’ospedale ‘Santa Corona’ di Pietra Ligure, l’operaio 24enne di nazionalità albanese che, questo pomeriggio poco prima delle 16, è precipitato da un’altezza di circa 10 metri, mentre stava lavorando sul cornicione di un tetto in via Marco Polo ad Arma di Taggia, al confine con Sanremo.

Il giovane è finito sull’asfalto sottostante, sulla strada che da via al Mare a Bussana, porta ad Arma. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 e l’ambulanza della Croce Verde di Arma, oltre ai Carabinieri e alla Municipale. Le condizioni del giovane sono subito risultate gravi, viste le fratture e le ferite riportate.

E’ stato prima soccorso sul posto e, quindi, portato all’eliporto di Capo Verde, da dove è stato trasferito al nosocomio di Pietra Ligure. Del caso si occuperanno dall’Ispettorato del Lavoro dell’Asl, per capire le condizioni di sicurezza in cui si stava svolgendo il lavoro.