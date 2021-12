Turismo, la Liguria al Luxury Travel Market International, la fiera del lusso di Cannes

Dal 6 al 9 dicembre al Luxury Travel Market International di Cannes. Agenzia “In Liguria” e Regione in partnership con dieci operatori alla fiera del lusso

Regione Liguria e Agenzia “in Liguria” hanno annunciato quest’oggi la propria partecipazione alla prossima edizione di Luxury Travel Market International, la fiera dedicata al segmento del turismo del lusso. L’evento si svolgerà dal 6 al 9 dicembre prossimi a Cannes e la Liguria sarà protagonista con uno stand in partnership con dieci operatori liguri del settore.

Una presenza importante, dunque. La Comunità ligure del Lusso, con i suoi alberghi e le sue strutture ricettive, punta a conquistare nuove fette di mercato in un settore che è in forte crescita dopo lo stop della pandemia. Un’analisi condotta dall’Oxford Economics Group conferma che nei prossimi anni il Luxury travel crescerà maggiormente del resto del settore dei viaggi, con un tasso del 6,2% contro il 4,8% del resto del mercato.

L’evento di Cannes, oltre che ideale dal punto di vista logistico, arriva in un momento molto importante per il turismo e il marketing territoriale del made in Liguria. A Cannes brand di viaggio di lusso, esperienze, destinazioni e fornitori provenienti da tutti e quattro gli angoli del mondo incontreranno ancora una volta pianificatori di viaggi, curatori e agenzie internazionali: «Abbiamo partecipato due anni fa all'ILTM di Cannes - dichiara Gianni Berrino Assessore al Turismo - su invito degli albergatori che gestiscono gli hotel di lusso della Liguria, per valutare come una fiera interamente dedicata a esperienze di turismo legate al lusso potesse essere utile al nostro territorio. Abbiamo reputato l'evento di Cannes in assoluto il migliore del comparto e quest'anno pertanto saranno presenti dieci strutture ricettive, insieme ad Agenzia in Liguria, per promuovere al meglio il nostro territorio e la nostra regione».

«Ci aspettiamo visitatori internazionali da più di 95 Paesi e una grande attenzione per la nostra offerta; questo è un appuntamento da non perdere ed è molto importante che Agenzia svolga con sempre maggiore forza e managerialità il ruolo di motore della promozione turistica. Noi saremo presenti con i nostri operatori e il nostro patrimonio territoriale; pronti a raccogliere le sfide del mercato e a incontrare i grandi buyer internazionali» - racconta Roberto Moreno, commissario di Agenzia “In Liguria”. A Cannes saranno presenti anche alcuni dei migliori media editor e giornalisti vip di tutto il mondo. I Buyer saranno 1.650 e sono previsti tre giorni di contrattazione B2B, con agenda appuntamenti.

Questi gli operatori presenti:

HOTEL DEI CENOBIO DEI DOGI - Camogli

COVO DI NORD EST - Santa Margherita

EXCELSIOR PALACE HOTEL - Rapallo

GOLFO DEI POETI RELAIS - Ameglia

GRAND HOTEL ALASSIO - Alassio

GRAND HOTEL SAVOIA - Genova

HOTEL MIRAMARE & SPA - Sestri Levante

HOTEL VIS A VIS - Sestri Levante

LA MERIDIANA RELAIS & CHATEAUX - Garlenda

ROYAL HOTEL SANREMO - Sanremo