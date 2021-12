Spostamento 'drive through' da Vallecrosia al piazzale della Protezione Civile di Ventimiglia: le proteste

Molti ventimigliesi stanno esprimendo la loro preoccupazione per la possibilità che il cosiddetto ‘drive through’ per effettuare i tamponi venga allestito sul piazzale della Protezione Civile, nel quartiere di Roverino di fronte al Cimitero.

L’installazione, che verrà spostata da Vallecrosia (zona mercato) a Ventimiglia, anche e soprattutto per le molte code che si generavano in zona, non sta andando giù ai residenti della zona ma, in generale, a tutti i residenti. Al momento, infatti, esiste solo un ingresso e uscita del piazzale, anche se chiaramente si potrebbe aprire una ‘porta’ nella zona a monte dello stesso.

Oltre alle difficoltà nel far entrare e uscire le auto, da non sottovalutare il problema della coda, che si svilupperebbe verso Ventimiglia o verso il centro commerciale e quindi con ulteriori problemi di traffico. In molti, inoltre, hanno evidenziato anche la questione migranti: il piazzale a fianco, infatti, è spesso occupato dai migranti, in particolare quando le associazioni distribuiscono i pasti.

Senza dimenticare i possibili problemi del fiume, esondato lo scorso anno. I mezzi della Protezione Civile potrebbero incontrare code per uscire ed entrare dal piazzale per le emergenze: i mezzi di servizio, infatti, portano sale sabbia e in alcuni casi caricano anche l'acqua per i mezzi antincendio i quelli che possono venire in aiuto a Ventimiglia.

Una problematica da affrontare, quindi, per il ‘drive through’ dei tamponi che rimane comunque un sistema importante per eseguire i test molecolari, in questo difficile periodo legato al Covid.