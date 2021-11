Ventimiglia: transizione ecologica, il PD presenta mozione per la raccolta differenziata

Il gruppo consiliare del PD ha depositato una mozione urgente, sottoscritta da tutti i gruppi di minoranza, affinchè il Sindaco si attivi per partecipare con gli altri comuni del comprensorio ai bandi indetti dal Ministero per la transizione ecologica. "Il Ministero per la Transizione ecologica, infatti, con DM 396 del 28/9/21 ha avviato le procedure per l'attuazione di 2 tipi di interventi, volti al miglioramento e alla meccanizzazione della rete di raccolta, e all' ampliamento di impianti esistenti e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata" - spiegano dal partito democratico.



"I due interventi prevedono finanziamenti rispettivamente sino ad 1 mln di euro, e sino a 40 mln di euro. Si tratta di un'occasione importante per lo sviluppo del nostro territorio che non deve essere assolutamente persa: invitiamo quindi l'amministrazione ad attivarsi con urgenza perché la partecipazione a questi bandi è fondamentale per il futuro e per la tutela del nostro ambiente" - concludono i dem.