Sanremo: domenica scorsa a Poggio la cerimonia di commemorazione dell'eccidio del 1944

Si è svolta domenica scorsa, su iniziativa dell' ANPI di Sanremo a Poggio di Sanremo, la commemorazione in ricordo dei civili uccisi dai tedeschi nel novembre 1944; l'eccidio di innocenti è avvenuto come rappresaglia per la morte di un soldato tedesco.

Il rastrellamento avvenne in tutte le vallate: le vittime, come ricordato dalla prof.ssa Narciso, presidente dell'ANPI, erano comuni lavoratori, strappati dalle loro case e dalle loro famiglie. Gli abitanti di Poggio furono costretti ad assistere a questi fatti atroci nella piazza della chiesa di Santa Margherita, dove ora è posta una lapide di ricordo per i caduti.

Alla commemorazione, presenti parenti delle vittime e sopravvissuti al conflitto, hanno partecipato Simona Moraglia, consigliere comunale e l'Assessore Artusi, che ha con commozione profonda pronunciato parole di cordoglio. Tutti erano profondamente commossi al pensiero di un evento terribile. Le guerre sono sempre deprecabili, ma colpire i civili, è segno di odio e di una rabbia insensata.

La cerimonia è stata iniziata dal parroco di Poggio che ha benedetto la lapide e pregato per i defunti; quindi, la prof.ssa Narciso ha sottolineato l'impegno costante dell'ANPI affinchè i tragici eventi del passato siano sempre presenti alla nostra memoria e siano costantemente nelle menti e nei cuori di tutti i valori che i partigiani hanno difeso: la libertà e la democrazia. Infine, ha preso la parola la prof.ssa Anna Meinardi, rievocando i tragici ricordi familiari legati a quell'episodio, l'orrore che ogni guerra porta con se ed evidenziando la necessità che tutta l'umanità operi per la pace, bene inestimabile.