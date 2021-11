“Libertà in marcia”, uccelli, pinguini, poesia e atmosfere horror nella quarta giornata del “Ponente Film Festival”

Si è conclusa la seconda giornata del Ponente Film Festival con un’inaspettata Targa consegnata da Regione Liguria, nella persona dell’assessore Gianni Berrino, a La Decima Musa, con un ringraziamento particolare alla presidente dell’associazione Cinzia Mondini per aver organizzato questa importante rassegna cinematografica valorizzando l’eccellenza turistica e culturale del territorio.

Ospiti ieri sera al cinema Zeni anche la presidente di Genova Liguria Film Commission, Cristina Bolla, il vicesindaco di Bordighera Mauro Bozzarelli, l’assessore Melina Rodà, la professoressa Mara Lorenzi, e gli autori del documentario Voci dall’entroterra Simone Caridi e Diego Rossi. Durante la serata sono stati anche presentati i nuovi spot promozionali della Regione, diretti da Fausto Brizzi, con Maurizio Lastrico, e un bel cortometraggio dedicato al banchiere filantropo e visionario Amadeo Peter Giannini, di origini liguri.

Forte di questo importante riconoscimento, il Festival prosegue domani, mercoledì 1 dicembre, con una ricca giornata di appuntamenti: due gli appuntamenti del mattino dedicati alle scuole con due lungometraggi, Sulle ali dell’avventura al Cinema Olimpia e Giotto, l’amico dei pinguini (con l’intervento dell’etologa ed educatrice cinofila Loredana Salier) a Ospedaletti. In serata, allo Zeni, due corti di Riccardo Di Gerlando, ospite in sala, e a seguire la proiezione speciale di Yaya e Lennie alla presenza del regista Alessandro Rak.

Ecco, nel dettaglio, il programma di domani. La giornata comincia al Cinema Olimpia dalle 10,30 alle 13 con Sulle ali dell’avventura (Francia 2019, 113’), lasciandosi trasportare dal vento seguendo le vicende dell’ornitologo Christian Moullec - soprannominato «l’uomo uccello» per aver dedicato la vita ad allevare e addestrare oche orfane -, del figlio Thomas e della loro incredibile avventura nei cieli d’Europa per salvare le oche selvatiche dall’estinzione. In concomitanza, alle 10,30, alla sala cinema Ospedaletti Uomini e animali: una collaborazione vecchia come il mondo, l’intervento di Loredana Salier.

A seguire, sempre a Ospedaletti, dalle 11 alle 13 Giotto, l’amico dei pinguini (Australia 2015, 95’): la storia di un grosso cane simpatico e pasticcione, il pastore maremmano Giotto (in originale il nome era Oddball) che da incorreggibile combinaguai diventa un perfetto guardiano per una colonia di adorabili abitanti di un isolotto – la riserva naturale di Middle Island, a largo delle coste australiane – minacciata dalla voracità di alcune volpi.

Al Cinema Zeni, dopo la presentazione degli spot promozionali della Regione, alle 18,10 per «Un corto al giorno… Cinema e Liguria» verranno proiettati due corti, Little Bird (Italia 1’11’’), meno di un minuto di pura poesia, e, dai toni horror, L’ipermostro (15’) di Riccardo Di Gerlando, finalista del Giffoni Film Festival. Alle 20,30 Yaya e Lennie, The Walking Liberty (Italia 2021, 110’): Yaya, una ragazza dal temperamento ribelle, e Lennie, il «gigante buono», in un futuro imprecisato in cui la natura si è riappropriata della Terra dopo un misterioso sconvolgimento, si aggirano in una specie di giungla affrontando insidie di ogni tipo per non rinunciare alla loro amata libertà e sfuggire ai rappresentanti dell’Istituzione, un’organizzazione militare, simbolo di una violenta dittatura umana, contrapposta a quella gentile della natura, che pattuglia la giungla per catturare i ribelli e riportarli all’ordine. Sarà presente in sala il regista Alessandro Rak, modera Lino Damiani.