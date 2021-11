Imperia: dal 4 dicembre tre Open Day con l'Istituto Ruffini, appuntamento con i laboratori pratici

Inizia sabato prossimo 4 dicembre il l'ultimo ciclo di open day dell'Istituto Tecnico Ruffini di Imperia che prevede tre giornate, il 4 e il 18 dicembre e a seguire il 15 gennaio in cui gli insegnanti e i ragazzi presenteranno l'intera offerta formativa in modalità differenti organizzando per il pomeriggio numerosi laboratori.

La novità di quest'anno Infatti è infatti l’aver pensato, durante il quarto turno del pomeriggio, e quindi dalle 15:30 alle 17 una serie di laboratori pratici che coinvolgeranno studenti dell'Istituto e soprattutto studenti delle scuole medie che vogliano mettersi in gioco, in attività che spaziano dalle avanguardie educative come il “debate” e “l’hackathon” alle competenze specifiche come il “CAD e la stampa 3D” o la “geomatica” con i droni fino alle competenze didattiche sviluppate attraverso laboratori particolari come i “laboratorio linguistici” , quello di “Geo arte” o quelli per lo sviluppo della “programmazione informatica” e della comunicazione digitale per finire con gli esperimenti di chimica agraria.

"Open day quindi strutturati in modo diverso con un’attenzione particolare alle diverse discipline tecniche delle quattro anime dell’Istituto Ruffini, con in aggiunta la messa in opera del saper fare e delle avanguardie educative che dimostrano come l’Istituto sia sempre aggiornato e attento all’evoluzione del mondo della didattica, del lavoro e della società. Nove diversi laboratori, tutti prenotabili tramite email all'indirizzo: imis006008@istruzione.it o tramite telefono al numero: 0183 660030, chiedendo dell'Ufficio alunni poiché per rispetto del protocollo anti covid, gli ingressi saranno contingentati e a numero chiuso" - ricordano dal Ruffini di Imperia.