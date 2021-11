Sanremo: alla nuova stazione nascerà un murales in memoria di Valerio Bonfante

Le difficoltà della pandemia li hanno fermati per quesi due anni, ma il loro spirito non si è mai arreso.

Così, questa notte, i ragazzi dell'associazione “Focus Sanremo” daranno il via ai lavori alla nuova stazione ferroviaria per la realizzazione di un murales in memoria di Valerio Bonfante.

L’idea nasce più di due anni fa, quando alcuni amici di Valerio per ricordarlo, vollero dedicargli un'opera nello stile che lui stesso praticava: il graffito.

“Nonostante le difficoltà, siamo soddisfatti del raggiungimento dell’obiettivo e felici per il significato che questo rappresenta - dichiarano da “Focus Sanremo” - i ringraziamenti vanno a tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione di questo progetto, in primis l’artista Maurizio Jori, il quale si è sempre dimostrato molto disponibile e sensibile alla causa. Dopo l’ideazione del progetto da parte di “Focus”, è stato basilare per gli organizzatori il supporto degli uffici comunali per poter avere i permessi necessari nella realizzazione e per questo si sottolinea il ringraziamento all’Amministrazione sanremese”.

I lavori prenderanno il via questa sera alle 21 e proseguiranno anche domani notte, fino al termine dell'opera in memoria di Valerio.