Sabato scorso la riunione di 'Sos salute pubblica ligure', affrontati anche i problemi della nostra provincia

Si è svolta sabato scorso, on line, la riunione del coordinamento regionale ‘SOS Salute pubblica Liguria’, riunendo le reti locali di cittadini, associazioni, comitati in difesa del Servizio Sanitario pubblico. Centinaia i partecipanti e oltre 1.000 persone hanno seguito in diretta o in forma registrata l’assemblea.

Mauro Manuello anima di questa rete, ha introdotto i lavori proponendo un confronto, un lavoro condiviso tra le varie realtà. Si è passati quindi ad affrontare le criticità territoriali.

Mauro Giampaoli ha descritto la situazione nella provincia di Imperia: “Liste di attesa sempre più lunghe – ha evidenziato – ma anche il depotenziamento dell’Ospedale di Bordighera e la chiusura del punto nascite di Sanremo sono gravi problemi. Senza dimenticare la chiusura dei pronto soccorso e degli ospedali di Imperia e Sanremo con l’unificazione nell’ospedale unico a Taggia. Mancano le case della salute e la vicenda della RSA di Sanremo è esemplificativa. Ridotta la capacità di servizi socio-sanitari mentre nel PNRR viene accentuata la relazione con la sanità privata”. Il dott. Mariano Mji di Imperia ha sottolineato l’importanza della medicina territoriale.