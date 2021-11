Calcio: a seguito dell’inaccettabile fatto di cronaca, l’AIAC Imperia premia l’arbitro Fabio Fioriello

A seguito dell’inaccettabile fatto di cronaca che ha visto coinvolto l’arbitro di calcio Fabio Fioriello della sezione Aia di Imperia colpito da un calciatore sul campo di Santo Stefano al mare, in occasione della 9^ giornata del campionato Juniores Nazionali tra Sanremese e Lavagnese, l’AIAC Imperia rappresentata dal suo Presidente Vincenzo Stragapede ha omaggiato Fioriello con una targa che vuol esprimere la solidarietà da parte di tutti gli allenatori imperiesi.

Omaggio ricevuto anche dalla Sanremese Calcio che tramite il suo Responsabile del Settore Giovanile Gianni Brancatisano ha consegnato al giovane arbitro una maglia ufficiale biancoazzurra con il suo nome è il numero 23.

Accorsi alla premiazione anche il Presidente della sezione di Imperia Alessandro Savioli e il designatore della sez. Imperia Luigi Rambaldi (in foto).

“Desidero portare la mia personale solidarietà e quella dell'AIAC di Imperia a al fischietto imperiese Fabio Fioriello” – commenta il Presidente Stragapede - “Allo stesso modo siamo vicini alla sezione Aia di Imperia che rappresenta una scuola di vita per centinaia di giovani che ogni fine settimana con spirito di servizio ed entusiasmo permettono che tutte le società di calcio possano svolgere la propria attività sportiva. Quello accaduto sul campo di Santo Stefano è un fatto inaccettabile che va condannato nella maniera più assoluta. La degenerazione dello sport in violenza gratuita va stroncata sul nascere e perseguita con strumenti disciplinari e giuridici affinché situazioni del genere non abbiano mai più a ripetersi. L’educazione e il rispetto sono valori troppo importanti per essere calpestati sia nei campi di provincia che sui palchi nazionali. Per questo auspichiamo che si intervenga nella maniera dovuta affinché il rispetto dell’avversario, del direttore di gara e l’educazione siano principi fondamentali e tutelati dalla serie A ai giovanissimi”.