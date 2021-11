Omicidio dell'altra notte a Ventimiglia: il PD si congratula con i Carabinieri per la veloce soluzione del caso

Il PD cittadino si congratula con le forze dell'ordine e auspica giustizia e sicurezza per tutti



Il Partito Democratico di Ventimiglia ha ringraziato e si è complimentato con le forze dell'ordine per la celerità con la quale sono arrivati ad identificare ed arrestare il cittadino sudanese che ha ucciso un suo connazionale giovedì notte nei pressi di Roverino.



"Indipendentemente da nazionalità e status legale - dice il Pd - chiunque commetta atti delittuosi e si dimostri violento e pericoloso deve essere condannato ed allontanato. Gli atti di questo tipo non fanno altro che esasperare la cittadinanza e purtroppo danneggiano anche tutti coloro che scappano dai loro paesi per garantire a loro stessi e alle loro famiglie una vita migliore lontano da guerre, povertà e persecuzioni".



"Auspichiamo altresì - termina il Pd - che il lavoro quotidiano che le forze dell'ordine portano sempre avanti con grande professionalità per garantire la sicurezza di tutti noi, venga riconosciuto e ribadito anche a livello nazionale con un positivo e favorevole rinnovo del contratto nazionale di lavoro in discussione in questi giorni".