Elezioni provinciali: il Consigliere sanremese Patrizia Badino candidata nelle liste di Claudio Scajola

Patrizia Badino, vice Capo Gruppo a Sanremo è candidata in Provincia a fianco dell’ex Ministro Claudio Scajola. Il Coordinatore Provinciale di Forza Italia Simone Baggioli commenta così: “Sono molto soddisfatto per la candidatura di Patrizia, una persona molto valida che già a Sanremo ha dimostrato le proprie capacità nelle varie Commissioni in cui è presente, una persona che ama il nostro entroterra e per il quale vuole contribuire fattivamente”.

"Sono mesi che Forza Italia Provinciale insiste - prosegue Baggioli - affinché Claudio Scajola prendesse in mano le redini di una Provincia in grande difficoltà sotto l’aspetto Rifiuti, Trasporti e Rivieracqua, tre tematiche molto difficili e complesse che dovranno essere risolte con impegno e capacità. I cittadini della Provincia auspicano questo e la Politica, fortunatamente, ha compreso che l’obiettivo poteva essere raggiunto solo presentando una persona in grado di farlo. Ritengo che solo una persona con grande capacità politica e amministrativa potrà essere in grado di risolvere ed è per questo che auguro un 'in bocca al lupo' al nostro Claudio Scajola ed alla sua squadra”.

“Al Sindaco Biancheri consiglio invece - termina Baggioli - di prendere in mano le varie questioni irrisolte a Sanremo ed impegnarsi, una volta per tutte, con dedizione e impegno per la città, abbandonata a se stessa, lasciando da parte palesati interessi a poltrone romane o simili incarichi di prestigio".