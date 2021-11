Ventimiglia: omicidio a Roverino, Confesercenti "Impegno delle forze dell'ordine ma il degrado rimane"

Confesercenti Ventimiglia ha ringraziato il Comando dei Carabinieri che con estrema celerità hanno assicurato alla giustizia l’assassino che ha ucciso un migrante a Roverino.



"Resta la preoccupazione per un grave fatto avvenuto in un ambiente di degrado e povertà umana, in una città sempre al centro di fatti incresciosi e di violenza. - denunciano dall'associazione di categoria - L’attività delle forze dell’ordine è incessante ma il degrado generale non diminuisce".



"In ogni caso la risposta dello Stato è stata ferma e di questo ne siamo orgogliosi. Grazie a tutti gli uomini e le donne delle forze dell’ordine impegnate ogni giorno a Ventimiglia" - concludono da Confesercenti.