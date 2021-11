Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne: IC Sanremo Centro Levante

Sanremo 25 novembre 2021: piove. Ogni goccia di pioggia sembra le lacrime di tutte quelle, troppe donne che ogni giorno subiscono violenze, soprusi o vengono uccise da uomini che dicono di amarle.

Anche l'Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante ha deciso di ricordare questa giornata mondiale contro la violenza sulle donne con una piccola iniziativa che ha riscosso una grande partecipazione da parte degli alunni. E’ stato chiesto loro di scrivere su un tovagliolo di carta rosso una frase e di comporre con questo semplice tovagliolo una lettera nel cortile della scuola: il risultato è stato sorprendente! Lo potete vedere nel video che segue.

L’iniziativa ha permesso a tutti i ragazzi, 250 circa, di riflettere sulla tematica e di esprimere i propri pensieri a riguardo, da i quali si evince che i ragazzi di oggi sono tutt'altro che indifferenti a certe tematiche; troppo spesso pensiamo che siano troppo piccoli per capire, invece le loro risposte lasciano senza parole.

“Qualcuno mi ha chiesto che significato avesse appoggiare un semplice fazzoletto per terra, sembrava quasi un gesto insignificante…” - ci racconta un’insegnante- “Allora gli ho risposto che quel fazzoletto rappresentava tutte le volte che siamo tentati dal voltarci dall’altra parte di fronte ad una violenza, quando invece basterebbe far capire, a chi ha bisogno, che noi ci siamo, che non siamo indifferenti. Ecco il senso di un piccolo gesto che può portare un grande messaggio.”

Tutti i pensieri dei ragazzi sono stati raccolti e verranno premiati, sia singolarmente, sia le classi che hanno mostrato un maggiore impegno per l’attività svolta.