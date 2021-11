Sanremo accende il Natale con “Racconti di luce”: installazioni, luminarie, video proiezioni ed eventi per i più piccoli (Foto e Video)

Un affascinante racconto di luci affidato a distese di luminarie, a proiezioni capaci di produrre vere e proprie scenografie luminose, a installazioni collocate in diversi punti della città.

Sanremo si dipinge di luci e immagini con un progetto realizzato per la prima volta, proposto dall'assessorato al turismo guidato da Giuseppe Faraldi in stretta collaborazione con le associazioni di categoria, e accompagna cittadini e turisti alla scoperta del Natale, anche con diversi eventi dedicati alle famiglie e organizzati in sicurezza.

Con un investimento specifico, vengono infatti realizzati appuntamenti pensati per più piccoli, ai quali è rivolta principalmente la favola natalizia. Ecco allora spettacoli teatrali ispirati alle storie e alle magie del Natale, marching band di luci e colori, divertenti giochi di ruolo, concerti e musica con brani tradizionali tipici di questo periodo.

Grande attesa per l'albero di Natale, un tripudio di luci che verrà realizzato in piazza Colombo, molto amato da grandi e piccini.



Questo nuovo progetto artistico, “Racconti di luce” è stato realizzato grazie al fondo straordinario vincolato che il sindaco Alberto Biancheri ha voluto dedicare alle attività commerciali, uno dei settori più colpiti dalla pandemia e che necessita di un ulteriore aiuto per la ripartenza post covid proprio da un punto di vista turistico-commerciale.

Questo fondo consente un investimento di 300 mila euro e permette di realizzare un progetto ampio e articolato, che interessa tutta la città e abbraccia sia il periodo natalizio sia quello del Festival della Canzone Italiana.



Ma Sanremo si illumina anche con il Luna Park che inaugura domani (sabato 27

novembre) con conferme e novità. Il parco divertimenti invernale rimarrà aperto sino al 9 gennaio (piazzale Carlo Dapporto).

Previsti anche i mercatini di Natale: dal 1° dicembre al 6 gennaio piazza Borea d'Olmo si animerà con le tradizionali casette natalizie.

Le luminarie

Sanremo sarà illuminata in modo davvero significativo e alcune vie verranno illuminate per tutta la loro percorrenza, come ad esempio via Fiume, via Volta, via Marsaglia, via S. Francesco, via Gaudio. Illuminato anche il centro storico, con piazza Cassini e le Rivolte S. Sebastiano. Effetto sorpresa per via Matteotti che, dopo anni, cambierà completamente il suo volto

Video mapping - proiezioni animate

Rappresentano la grande novità di quest'anno. Sono proiezioni a tema natalizio visibili in piazza Colombo, piazza Borea d'Olmo, piazza Bresca, via Escoffier Palazzo Roverizio, piazza S. Siro, Molo lungo ponente.

Inoltre, un video mapping sarà realizzato in collaborazione con il Casinò e uno con la Direzione regionale Musei Liguria (Forte di Santa Tecla).

Le proiezioni saranno accompagnate da musica sincronizzata e si animeranno con luci e colori che cambiano continuamente.

Durante il Festival verranno mantenute le proiezioni centrali, come quelle in piazza Borea d'Olmo, piazza Colombo e piazza Bresca: in occasione della kermesse si trasformeranno con temi ad hoc

Installazioni

Sono collocate nei punti strategici della città, come l'attesissimo albero di Natale realizzato in piazza Colombo, oltre ad essere dislocate nelle frazioni cittadine

Le interviste

Gli eventi



Esposizione stelle di Natale: dicembre, Palafiori (Istituto Ruffini-Aicardi) Filodiffusione, dicembre/gennaio: musica nelle vie durante il week end (Calvini)

Concerti natalizi per pianoforte: sabato 4 dicembre concerto pianistico di

Cristiano Campucci; sabato 11 dicembre concerto pianistico di Giuseppe Tavella; sabato 18 dicembre concerto natalizio dei piccoli cantanti del coro “Coccole Armoniche”; giovedì 6 gennaio concerto pianistico a quattro mani dei concertisti Erica Martini e Claudio Zappa; sabato 15 gennaio concerto dei pianisti dei corsi superiori dello Studio Sanremo Musica 2000. Tutti i concerti si svolgono al Floriseum con inizio alle 21 (Studio Sanremo Musica 2000) Concerto di musica sacra: venerdì 10 dicembre Chiesa degli Angeli (Coro Filarmonico Musica Nova)

Torneo di calcio Internazionale: 10, 12 dicembre (ASD Liguria calcio non vedenti)

Intrattenimenti vari nella Pigna: sabato 11 dicembre, ore 18, concerto dell'artista Olden con lo spettacolo “Cuore nero tour 2021”, ex oratorio Santa Brigida, domenica 12, domenica 19, domenica 26 dicembre, dalle 14, “Pace maker nel centro storico di Sanremo” giochi di ruolo nei vicoli e nelle piazze della Pigna; martedì 21 dicembre, ore 21, "Cantami o diva", proiezione del docu-film dedicato alla Venere degli Stracci di Michelangelo Pistoletto, protagonista di un'azione artistico-sociale collettiva che riflette sul tema dei cori e del confine. Realizzato da Manuel Canelles, ex Oratorio di Santa Brigida (Nido di Ragno, Pigna Mon Amour)

“Sa(n)remo Lettori”; sabato 11 dicembre, ore 18.30, Villa Nobel (prevista diretta streaming). Incontro con Dacia Marini vincitrice del Premio Strega e Premio Campiello, candidata al Premio Nobel per la Letteratura. Presentazione del libro “La scuola ci salverà” (ed. Solferino). Modera l'incontro Stefania Sandra, vicepreside e docente di lettere del Liceo Cassini di Sanremo. Con Francesca Rotta Gentile

Concerto di Natale: venerdì 17 dicembre, a scopo benefico a favore dell'Anfass di Sanremo, Cinema Centrale, ore 21 (Lions Club Sanremo Matutia)

Regate veliche: 17-19 dicembre “Winter Series Dragoni”: prima edizione ideata per fidelizzare la classe anche nel periodo invernale tra due importanti manifestazioni sempre dedicate ai Dragoni, GP Finals dell'ottobre del 2021 e il Campionato Europeo Dragoni di aprile 2022 (Yacht Club Sanremo)

Corpo Bandistico Città di Sanremo: vie cittadine, 18 dicembre

Spettacoli per bambini: 19, 22, 23, 26, 28 dicembre; 2, 4, 6 gennaio. In piazza Colombo, appuntamento con 8 spettacoli teatrali dedicati alle famiglie: Teatro dei Mille Colori in “Christmas Show” (spettacolo di storie e magie comiche legate al Natale), Gino Balestrino in “Cappuccetto rosso” (una delle storie più amate), Magic Willy in “Quando la Pizza diventa magia” (lo spettatore diventa parte integrante dello spettacolo), “Aspettando Papà Noel” di Marco Sereno (spettacolo di Natale ambientato nel laboratorio di Babbo Natale), Teatro del Corvo in "l'Armadio della Befana" (dedicato alla Befana), Mago Taz “Un sogno magico” (spettacolo di magia), Marco Sereno in “Il baule dei Sogni Perduti” (Dem Art, Teatro dei Mille Colori)

Marching Band: 24 dicembre “Cabit”, repertorio di brani tradizionali tipici del periodo natalizio; 26 dicembre “Marchin' Lambretta Bros”, spazia tra molti generi, adatto a grandi e piccini; 2 gennaio “Sevendixie”, lo spirito italiano di New Orleans arriva a Sanremo per il Natale (Dem'Art)

Parata natalizia: 29 dicembre, vie cittadine “Illumino”, parata itinerante con trampolieri luminosi (ass. Oro Nero)

Parata floreale: 30 dicembre, vie cittadine, “Flowers Parade”, fiori giganti coloratissimi (International Show Parade)

Sfilata musicale “Color Tone Band”: 5 gennaio, vie cittadine (International Show Parade)

Parata musicale: Canta e Sciuscia, vie del centro