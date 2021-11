Imperia: a dicembre visite guidate esperienziali con il Museo dell'Olivo Carlo Carli

A dicembre, in uno dei periodi più importanti per l’olivo, nel pieno della campagna olearia e nei giorni di preparazione al Natale, il Museo dell’Olivo Carlo Carli di Imperia propone nuovi pomeriggi di cultura. Sono in programma visite guidate in un emozionante percorso alla scoperta delle origini, del passato e del presente di questa magnifica pianta e del suo favoloso frutto.

Giovedì 2, mercoledì 8 e mercoledì 15 dicembre si apriranno visite guidate di gruppo (una alle 16 e una alle 17) della durata di un’ora ciascuna, per un massimo di 20 persone. La partecipazione sarà possibile su prenotazione e con super green pass al costo di euro 4.00 per persona.

"Dopo tanti stop forzati e ripartenze incerte, il Museo dell’Olivo Carlo Carli, garantendo visite in piena sicurezza, vuole contribuire a dare un segnale importante per Imperia all’insegna di una tanto desiderata normalità. - spiegano dal Museo imperiese - I visitatori verranno coinvolti in un viaggio esperienziale lungo 6.000 anni, attraverso le 18 sale che permettono di esplorare oltre 650 reperti tra lucerne, lumi ad olio, vasi, ampolle e oliere, di ogni dimensione e provenienza, tra i quali alcuni di valore inestimabile, nonché una biblioteca tra le più complete sul tema".

"Sarà possibile seguire i tre percorsi tematici (L’umano e il divino, La ricchezza e La quotidianità) che accompagnano gli ospiti in un emozionante percorso culturale. Con una media di 25.000 visitatori all’anno, il Museo è la prima attrazione culturale di Imperia. Sono oltre 720.000 le presenze registrate dalla sua apertura (avvenuta nel 1992) a oggi, circa la metà delle quali rappresentata da stranieri. Per informazioni e prenotazioni 0183 29.57.62 o info@museodellolivo.com".