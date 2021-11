Taggia: con la Croce Rossa la vendita dei 'panettoni solidali', il ricavato destinato ad attività sociali

La vendita dei Panettoni Solidali prosegue per tutta la giornata di oggi, venerdì 26 novembre, fino alle ore 18 presso la sede di Taggia della Croce Rossa Italiana - comitato di Sanremo. Il ricavato sarà destinato alle attività sociali di Taggia e Sanremo.



"Il costo del panettone è fissato in 10 euro ed è compreso il sacchetto che all’occorrenza diventa addobbo natalizio. I volontari vi aspettano numerosi in regione Braie, a fianco della bocciofila" - ricordano dalla Croce Rossa.